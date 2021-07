Un camió ha tingut un aparatós accident a primera hora de la tarda d’aquest dilluns al carrer Joan XXIII de Manresa, a l’alçada de l’entrada del col·legi Pare Algué. No hi ha hagut cap ferit. El vehicle ha quedat encastat a la branca d’un arbre en sentit pujada, en direcció al Jacint Verdaguer, i ha acabat damunt d’una tanca de la vorera.

La Policia Local ha hagut de tallar el trànsit. També s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers i finalment una grua de gran tonatge l’ha pogut treure. No sense dificultats.

L’accident s’hauria produït quan el camió, que anava en sentit pujada, ha volgut esquivar un vehicle que sortida d’un garatge de la zona. S’hauria arramblat a la vorera i la caixa del camió ha topat contra la branca d’un arbre. Això ha fet alçar el vehicle, que ha quedat suspès en una tanca. Per sort ningú no passava per la vorera. El conductor del camió ha sortit il·lès.

En un primer moment s’ha tallat el trànsit en direcció al carrer Jacint Verdaguer. Poc després, una grua de grans dimensions ha pogut treure el vehicle atrapat. Durant l’operació s’ha tallat el trànsit en els dos sentits, ja que la grua ha ocupat l’altre carril.

La branca encastada a la caixa del camió ha fet que l’operació per enretirar el camió no fos fàcil. Un cop la grua ha aixecat la cabina del vehicle, els bombers han serrat la branca. Posteriorment, i després de diverses maniobres, el camió ha quedat al mig del carrer.