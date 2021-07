Una festa rave multitudinària s’ha celebrat al llarg d’aquest cap de setmana a la casa rural de Cal Cabreta, al barri dels Segalers de Cardona. La festa il·legal es va iniciar dissabte a la nit i es va allargar fins ahir al matí.

Aquesta festa va sorprendre els propietaris del negoci, ja que, segons van explicar a Regió7, ells estaven convençuts que havien llogat la casa a una família. Van detallar que tenien una reserva inicial però que per un tema de covid es va anul·lar, i després de publicar una oferta d’última hora, divendres van llogar la casa als qui en principi eren una família.

En un primer moment, van explicar, se’ls va presentar dues persones i els van anunciar que la resta de la família hi aniria més tard, cosa que segons detallen és habitual. La seva sorpresa va arribar més tard quan van tenir constància que a la casa hi va arribar més gent i, finalment, s’hi va celebrar una festa multitudinària que s’havia promocionat a través de la xarxes socials amb un cartell com a P&P Party i Victoria’s Secret i amb una ubicació secreta. El cartell de la festa també anunciava que hi participarien vuit artistes, alguns dels quals de renom en locals d’oci nocturn barcelonins. Ahir, també hi havia alguns vídeos de la festa que circulaven per les xarxes socials.

Abans de poder accedir a la casa, ahir a la tarda, els seus propietaris temien per com els participants a la festa els podrien haver deixat l’immoble. També denunciaven que aquest tipus de festes ara s’està donant en cases rurals i, segons afirmaven, «estem totalment desprotegits» perquè les persones que lloguen la casa «et passen documentació falsa» i «entregues les claus a unes persones venen i que penses que et cuidaran la casa».

Ahir al vespre, l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, va detallar que al llarg del dia la gent ja havia anat marxant de la masia quan se’ls havia requerit i sense oposar resistència, i que s’havien pogut identificar bona part dels assistents en els controls policials que finalment es van poder fer a la sortida de la casa rural.

Ahir al matí, fonts dels Mossos d’Esquadra ja van confirmar que a la casa hi havia una festa i que s’actuaria en conseqüència, intentant identificar els seus organitzadors. Tot i això, atesa la situació d’emergència per l’incendi forestal de l’Anoia i la Conca de Barberà, i el fet que no hi hagués problemes d’ordre públic ni s’estigués portant a terme una activitat que suposés un risc imminent, descartaven una actuació integral, com controls d’alcoholèmia generalitzats o impedir l’accés a altres persones.

L’alcalde va detallar que finalment sí que hi van anar els Mossos d’Esquadra i que van reforçar l’actuació de la Policia Local, encara que lamentava la manca d’efectius del cos policial català, que va coincidir amb el desplegament per l’incendi, que va impedir actuar d’una forma més ràpida.