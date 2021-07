Detenen dos joves de 19 i 16 anys a Manresa per arrencar-li una cadena d'or a un home. Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan una patrulla al passeig Pere III va observar dos joves que coincidien amb la descripció facilitada sobre un robatori amb violència que s'havia produït hores abans. En el qual dos individus havien copejat i llençat a terra un home per intentar arrencar-li una cadena d'or del coll, cosa que haurien aconseguit només en part, en agafar fort la cadena la víctima, trencant-se aquesta, quedant-se una part l'home i una part els lladres.

Els agents van intentar identificar els dos joves, però aquests no col·laboraven, fins al punt que es van posar agressius amb els agents i van acabar detinguts per resistència i desobediència. Un cop a dependències policials, un dels joves portava amagada sota la roba una bossa amb 12 peces d'or (cadenes, arracades, polseres, anells, etc.. ) que podrien estar relacionades amb diversos delictes pendents de resoldre i que mossos investiga a hores d'ara la procedència.