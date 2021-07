Una persona ha resultat ferida lleu aquest dimarts a la matinada en bolcar el seu cotxe a Avinyó. L'accident s'ha produït a les 6:34 hores a la carretera B-431. Dues dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc on el cotxe de l'únic integrant del vehicle havia bolcat.

Un segon ferit lleu a Pinell de Solsonès

Un accident similar ha tingut lloc al municipi de Pinell de Solsonès, on un conductor es va accidentar a dos quarts de vuit del vespre de dilluns al quilòmetre 10 de la c-149a. Els Bombers de la Generalitat hi han enviat una dotació per fer tasques de neteja de la calçada.