La Diputació de Barcelona pagarà els danys materials provocats per l’incendi de l’Anoia, segons va anunciar ahir la seva presidenta, Núria Marín, en una reunió amb els alcaldes dels municipis anoiencs afectats per les flames.

A la sortida de la reunió, que es va allargar durant més d’una hora i també hi van participar representants d’entitats de gestió forestal i ADF, entre d’altres, Marín va detallar que s’hi destinarà «la quantitat que sigui necessària» a través del programa d’ajuts per a emergències municipals. També va explicar que els fons que s’hi destinaran no s’han concretat perquè encara s’han d’avaluar els danys materials que ha provocat l’incendi. Tot i això, va insistir que la diputació els assumirà de forma íntegra en el cas dels municipis de la comarca de l’Anoia.

Marín també va explicar que «hem treballat en la forma que hem d’abordar el futur i dissenyarem un pla d’intervenció en aquest territori, per recuperar-lo». En aquest sentit, Marín va afegir que «els tècnics de la Diputació de Barcelona començaran a treballar de forma immediata amb els ajuntaments». «Ara més que mai», va assegurar, «necessitem treballar plegats: el món local, els propietaris forestals i la resta de les administracions».

Aquest pla determinarà què cal fer a les diferents àrees que s’han vist afectades per les flames, com poden ser la retirada de fusta o altres actuacions per preservar el territori.

Pel que fa a feines de prevenció d’incendi, Marín va recordar que la Diputació hi posa el seu «granet de sorra» amb una inversió de l’entorn de cinc milions d’euros anuals, amb plans de prevenció i ajudes a propietaris forestals, encara que va reconèixer que es tracta d’una xifra que «probablement és insuficient».

També en l’àmbit de la prevenció, l’alcalde de Bellprat, Carles Pol, va insistir que «hem de treballar junts» per evitar incendis i que es tracta d’un treball que s’ha de fer durant tot l’any, hivern i estiu, amb les tasques que es puguin portar a terme a cada moment.

A la reunió d’ahir a la tarda, els diferents alcaldes dels municipis afectats també van explicar els problemes que viu el territori, com ara el despoblament, la falta d’infraestructures i de gestió forestal, i també li van fer arribar la por que tenen perquè el foc pot provocar que més gent abandoni els pobles que han resultat afectats.

Els Bombers encara hi treballen

Els Bombers encara continuen treballant a la zona de perímetre de l’incendi. Segons van explicar fonts dels Bombers de la Generalitat, durant el dia d’ahir, a la zona hi havia una quarantena de dotacions terrestres i tres mitjans aeris. Es centraven a apagar punts calents i també algunes revifalles del foc que durant el dia van generar algunes columnes de fum.

L’incendi es va iniciar dissabte passat, a un quart de quatre de la tarda a la Conca de Barberà, i durant el cap de setmana es va estendre ràpidament cap als pobles de l’Anoia, que finalment han resultat ser els més afectats. Va ser dilluns quan, en part gràcies a la pluja que va caure a primera hora del matí, es va poder donar per estabilitzat al migdia. Segons els càlculs provisionals d’Agents Rurals, el foc ha afectat unes 1.700 hectàrees.

A l’Anoia, va afectar Bellprat, Sant Martí de Tous i Santa Margarida de Montbui, i a la Conca de Barberà, a la demarcació de Tarragona, va afectar Santa Coloma de Queralt, les Piles i Pontils.