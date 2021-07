Un home presumptament va robar diversos productes a la botiga de la benzinera Petro Pintó de Sant Fruitós de Bages. Fonts de l’empresa han explicat que l’home va entrar i sortir en més d’una ocasió de l'establiment, on va beure un suc al seu interior i també va agafar diversos objectes, com unes ulleres, i finalment va marxar sense pagar. La dependenta que hi havia a la botiga va sortir darrera seu per dir-li que havia de pagar però no li va fer cas.

Les càmeres que hi ha a l’interior de la botiga van poder captar tota la seqüència dels fets i s’ha difós entre els comerciants de Sant Fruitós perquè «estiguin alerta si el veuen a les seves botigues», expliquen des de l’empresa de la benzinera.

També detallen que no han presentat denúncia per aquest furt perquè consideren que «és perdre els temps» ja que des de principi d’any ja han patit cinc accions similars sense que passés res.