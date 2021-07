Dos menors han resultat ferits, un d’ells en estat crític, per cremades quan manipulaven una moto a Sant Joan de Vilatorrada. Segons han assenyalat algunes fonts, l’accident s’hauria produït quan estaven manipulant la moto a l’interior d’una casa particular al carrer 11 de setembre i el vehicle hauria patit una explosió. Segons van assenyalar fonts consultades per Regió7, per apagar-se, els joves van dirigir-se cap a la font del parc Llobet, a tocar d'on s'ha produït l'accident, per intentar apagar-se i al veure'ls, gent de la zona ha alertat els serveis d'emergències.

Arran del foc, un dels menors de 13 anys, ha patit cremades per tot el cos que l’han deixat en estat crític i l'han traslladat en helicòpter a l’hospital de la Vall d’Hebron per la gravetat d’aquestes cremades. L’altre menor, de 17 anys i cosí del primer, ha resultat ferit amb pronòstic menys greu i portat a l’hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, segons han informat fonts del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L'accident s'ha produït cap a les 8 del vespre.

Arran de l'accident s'ha generat un vistós dispositiu dels serveis d'emergències amb l'helicòpter que ha aterrat al Parc Llobet. Els carrers de la zona també s'han tallat al trànsit.