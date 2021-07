Un excursionista s’ha lesionat al turmell, aquest dimecres al migdia, quan es trobava a la zona de Malniu, a Meranges. Segons han explicat fonts dels bombers, a les 13:55h han rebut l’avís d’una persona que s’havia fet mal al turmell arran d’una caiguda. La persona es trobava a un quilòmetre del refugi de Malniu, punt al qual ha pogut arribar pel seu propi peu. S’ha activat una dotació dels bombers per procedir al rescat, però finalment ha estat un particular qui l’ha baixat fins al poble. Allà els bombers l’han recollit i l’han portat fins al punt on hi havia el SEM que finalment l’ha evacuat fins a l’hospital de Cerdanya.