El conductor d'un vehicle ha resultat ferit lleu després d'accidentar-se per un barranc a Cardona. Els fets han tingut lloc a les 21:25 hores d'aquest dimecres quan un vehicle, que en aquell moment es trobava estacionat al Camí Nou del municipi, va caure uns sis metres des del lloc on es trobava aturat.

Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, que hi van enviar una dotació, l'home no va quedar atrapat a dins del cotxe, però si que va necessitar ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa a causa de les contusions que va patir per la caiguda.