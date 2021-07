Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la Policia Local d’Igualada, van detenir el dia 25 de juliol dos homes, de 36 i 33 anys, de nacionalitat georgiana i veïns de Barcelona, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a interior de domicili, en grau de temptativa.

El passat mes de maig els mossos van detectar un increment de robatoris amb força en pisos de la zona nord d’Igualada. Els fets es concentraven el cap de setmana i els autors utilitzaven el mètode bumping per accedir als domicilis. Aquest sistema consisteix en forçar els panys de les portes amb rossinyols i fils de llana amb els quals s’aconsegueix obrir la porta sense causar danys.

Prèviament als robatoris, els lladres anaven als immobles on posaven marcadors a les portes per assegurar-se que no hi havia ningú. Posaven un fil prim de cola o un trosset de plàstic i, hores o dies després els lladres tornaven i comprovaven si el marcador s’havia mogut. Amb aquest procediment sabien si la casa estava buida i podien entrar amb la seguretat que no seran descoberts pels propietaris.

La matinada del 25 de juliol els Mossos i la Policia Local d’Igualada estaven realitzant un dispositiu conjunt de prevenció de robatoris quan els van alertar de la presència sospitosa de dos individus en el replà d’un bloc de pisos de l’avinguda Doctor Pasteur d’Igualada.

Segons el testimoni, els dos homes tapaven els espiells de les portes i posaven l’orella per comprovar si hi havia algú a l’interior.

Ràpidament les patrulles van arribar al lloc i van localitzar els dos homes a l’últim pis de l’edifici. Aquests portaven rossinyols de diverses formes i mides, una clau anglesa, dos tornavisos i una petita llanterna. Els agents també van comprovar que només havien forçat el pany d’un domicili. Gràcies a l’avís del testimoni i fruit de la ràpida intervenció policial no van poder consumar el fet delictiu.

Davant d’això, els agents van detenir els dos homes com a presumptes autors d’un robatori amb força, en grau de temptativa.

Posteriorment, els mossos van tornar al bloc de pisos i van comprovar que totes les portes dels domicilis de l’edifici tenien marcadors realitzats amb cola.

La investigació continua oberta i no es descarta que els detinguts estiguin implicats en altres fets delictius.

Els detinguts van passar el dia 26 de juliol a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.