Una persona del Berguedà ha estat denunciada pels Agents Rurals acusada de caçar furtivament ocells a la província de Cadis, transportar-los fins a Catalunya sense complir cap normativa de transport d’animals vius i finalment comercialitzar-los en mercats clandestins de la Catalunya Central.

Durant la seva intervenció, els investigadors del Grup de Suport de Fauna i Flora del Cos d’Agents Rurals han pogut recuperar 482 ocells protegits de quatre espècies diferents: 266 caderneres –de les quals, tres de mortes-, 133 passerells –dels quals, 12 morts-, 82 verdums i 1 pinsà. Els ocells estaven sent transportaven amb gàbies al maleter del vehicle de l'acusat i tenien unes condicions corporals molt dolentes.

Segons explica el cos dels Agents Rurals sembla ser que aquesta mateixa persona hauria realitzat com a mínim 3 viatges més d’aquesta tipologia. Sempre llogava vehicles o furgonetes amb matrícules i models diferents per tal d’evitar el seguiment i la seva detecció,

Natural de la comarca del Berguedà, ja tenia antecedents administratius i penals per practicar la caça furtiva. De fet, havia estat condemnat per un delicte contra la fauna i sobre ell pesa encara una inhabilitació per practicar la caça i la pesca.

El Cos d’Agents Rurals ha obert diligències penals per un delicte contra la fauna protegida i ha traslladat les actuacions a la Secció de Medi Ambient i Urbanisme de la Fiscalia Provincial de Barcelona. Els ocells intervinguts han sigut traslladats pels agents a centres on passaran una revisió veterinària i iniciaran la seva recuperació i reintroducció al medi natural.