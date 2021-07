Els cossos d'un home mort a l'interior d'un cotxe i una dona calcinada han aparegut aquest divendres a la matinada a Sant Vicenç de Castellet. Segons l'Ajuntament i els Mossos d'Esquadra es treballa amb la hipòtesi d'un cas de violència de gènere. Al lloc dels fets també hi havia una menor de dos anys amb alguna ferida.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Central dels Mossos estan investigant els fets, que han tingut lloc en una zona d'horts a tocar de la carretera BV-1229, que uneix Sant Vicenç i el Pont de Vilomara, i sota el viaducte de l'autopista C-16, prop del riu Llobregat i d'una masia. En aquest indret, agents de la policia catalana han localitzat un vehicle amb un home i una nena al seu interior.

Les víctimes eren veïns de Terrassa i la troballa dels seus cossos s'ha produït arran d'un avís per un incendi poc després de les tres de matinada. Els Mossos s'han dirigit al lloc dels fets i allà s'han trobat amb l'home mort i la nena ferida. Quan ha arribat el Servei Mèdic d'Emergències ha certificat la mort d'ell i ha assistit la menor, que ha estat traslladada a l'hospital de Sant Joan de Deu de Manresa i es troba fora de perill. Posteriorment, entre uns matolls a pocs metres d'on es trobava el vehicle, els policies han localitzat el cos sense vida de la dona, que, estava completament calcinat.

Poc abans de les 10 del matí ha arribat la policia científica al lloc dels fets i els agents estaven a l'espera de l'autorització de la comitiva judicial per fer l'aixecament dels cadàvers. Aquests, s'han produït cap a 2/4 de 12 del migdia.

Condemna pels fets a Sant Vicenç i minut de silenci a Terrassa

Segons han puntualitzat fonts de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet les víctimes no vivien al municipi. A través d'un comunicat, el consistori ha mostrat la seva profunda tristesa i consternació per la mort de les dues persones trobades a la carretera que uneix el municipi amb el Pont. Davant d'un possible cas de violència masclista, l’Ajuntament ha condemnat els fets de manera enèrgica. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per determinar les circumstàncies d'ambdues morts.

L'Ajuntament de Terrassa farà a la 1 del migdia d'aquest divendres un minut de silenci per la mort dels dos veïns de la ciutat a Sant Vicenç de Castellet (Bages). El minut de silenci a Terrassa arriba un dia després del que ja es va fer per la mort d'una nena de quatre anys dimecres al vespre en l'incendi de casa seva, quan estava sola.