L'incendi de la Conca de Barberà i l'Anoia no està mort del tot. Està controlat, però no apagat. I això provoca algun ensurt com el d'aquest divendres quan, segons els Bombers, dins del perímetre del foc hi ha hagut una petita represa. Ha tingut lloc al terme municipal de Bellprat, el més afectat per les flames, i el propi cos de Bombers i les ADF s'han encarregat d'atacar-lo i extingir-lo.

El foc ha cremat al voltant de 1.700 hectàrees, un miler de les quals són de Bellprat. De l’Anoia, també s'han vist afectades les poblacions de Sant Martí de Tous, Santa Maria de Miralles i Santa Margarida de Montbui. L'incendi es va estendre per aquests municipis després que s’iniciés dissabte passat al migdia a la Conca de Barberà, on va afectar les poblacions de Santa Coloma de Queralt, les Piles i Pontils. En el cas dels municipis de l’Anoia, aquest dimarts la diputació de Barcelona ja va anunciar que es faria càrrec de les despeses dels danys materials que ha provocat l’incendi.