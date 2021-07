L'Ajuntament de Terrassa ha decretat tres dies de dol per la mort d'una dona veïna de la ciutat presumptament a mans de la seva parella. Es tracta de l'home i la dona trobats morts aquesta matinada en una zona de matolls entre Sant Vicenç de castellet i el Pont de Vilomara (Bages). La ciutat ha fet a la 1 el migdia un minut de silenci en el que han participat l'alcalde, Jordi Ballart, i la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, que ha destacat que si així es confirma, es tractaria del vuitè feminicidi d'aquest 2021 a Catalunya. El darrer es va registrar la setmana passada a Sabadell, i encara hi ha una investigació oberta. En aquest cas, s'ha decretat secret de sumari i no es descarta cap hipòtesi.

Els fets han colpit la ciutat, que encara avui tenia la bandera de la ciutat onejant en senyal de dol per la mort d'una nena de 4 anys en un incendi al seu pis, dimecres a la nit. En aquest cas, però, l'Ajuntament ha activat el protocol de feminicidis, donades les evidències que apunten que la dona podria haver mort a mans de la seva parella.

"Lamentem aquets nou episodi de violència masclista, un feminicidi que tot apunta que afecta una ciutadana de Terrassa assassinada a mans de la seva parella", ha destacat l'alcalde, Jordi Ballart. Des de primera hora ha estat en contacte amb la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i s'ha convocat la Taula de Feminicidis, que ha acordat fer el minut de silenci, decretar tres dies de dol i suspendre tota l'agenda institucional fins dilluns.

Ballart ha destacat que l'home està identificat, i que les evidències determinen que la víctima seria la seva parella, tots dos veïns de Terrassa. Pel que fa a la filla, de dos anys, i que també era al lloc dels fets, l'alcalde destaca que està protegida, i que ha patit ferides lleus: "La nena estarà atesa en tot moment", ha dit amb to tranquil·litzador.

Segon cas en una setmana al Vallès

Si es confirma el feminicidi, aquest serà el segon cas registrat a la comarca del Vallès occidental en una setmana. El 22 de juliol un home va confessar que havia assassinat la seva companya sentimental a Sabadell i que havia amagat el cos al domicili que compartien, a la Rambla de la ciutat.

"Estem molt colpides, de confirmar-se aquest, serien vuit els feminicidis a Catalunya des de principis d'any", ha lamentat la consellera Verge. Com va fer en el cas de Sabadell, s'ha desplaçat a Terrassa per sumar-se al minut de silenci decretat en senyal de rebuig a la violència contra les dones.

"Venim a donar suport al govern de Terrassa en un procés dolorós com ho és l'abordatge dels feminicidis", ha afegit Verge, que ha fet una crida a la ciutadania a "no normalitzar cap d'aquestes situacions".