Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones per tres robatoris violents a Igualada. Els fets es van produir el 23 de juliol quan dos homes que anaven en moto van atracar de forma violenta una sala de jocs de Lleida, un hotel de Mollerussa i un restaurant de Fonolleres. La policia els va poder detenir quan circulaven per l'A-2. Les detencions es van fer el dia 24, i tots dos acumulen nombrosos antecedents per fets similars.

Ruta de robatoris per l’A-2

Cap a un quart de dotze de la nit del 23 de juliol, dues persones que anaven en motocicleta van entrar amb els cascs posats i amb navalles a una sala de jocs del barri de Balàfia de Lleida, van amenaçar un treballador de l'establiment i li van fer un tall, però van marxar sense poder endur-se'n res.

Al cap de mitja hora la policia va rebre un avís d’un establiment hoteler de Mollerussa, segons els quals dues persones que es desplaçaven en motocicleta havien intimidat amb un ganivet de cuina els treballadors i s'havien endut 260 euros de la caixa. Al cap d'una hora, els dos mateixos individus van amenaçar amb el mateix ganivet la treballadora d'un restaurant, van llençar la caixa registradora a terra, i se'n van endur 450 euros.

Un cop van saber dels tres robatoris, de la ruta de fugida i amb la descripció dels autors, els Mossos d’Esquadra de la comissaria d'Igualada van tancar la zona i van localitzar els dos individus circulant per l'autovia A-2. Els dos autors van fer diverses maniobres evasives de manera temerària per evitar l'acció policial fins que finalment van ser detinguts.

Durant l'escorcoll, els va trobar diners en efectiu i diversos objectes que permetien relacionar-los amb els robatoris amb violència de Lleida, Mollerussa i Fonolleres.

Els detinguts són de nacionalitat espanyola de 21 i 34 anys i veïns de Montornès del Vallès i Barcelona, respectivament. A aquest últim, li consten 54 antecedents policials, la majoria per robatoris.

Detingut reincident

Un cop identificats, els agents van comprovar que un dels detinguts era un dels tres integrants del grup d'atracadors que el 5 de juliol van dur a terme un robatori violent amb armes de foc simulades a una sala de jocs a Barcelona. Dos dels tres individus van ser detinguts 'in fraganti', mentre que el tercer (el detingut a Igualada) va fugir.

Desarticulem dos grups d'atracadors violents que actuaven en establiments comercials d'arreu de Catalunya. Els 4 detinguts amenaçaven amb armes blanques i de foc simulades als treballadors, robaven diners en metàl·lic i telèfons mòbils i fugien ràpidament en motos sostretes pic.twitter.com/fccQmbGCjF — Mossos (@mossos) 31 de julio de 2021

La investigació de la Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona va permetre relacionar els tres integrants del grup amb un total de 12 robatoris amb violència i intimidació comesos en tres mesos a establiments comercials de Barcelona, Ripollet, Mollet del Vallès, Sabadell, Terrassa, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat i Viladecans.

Els detinguts amenaçaven amb armes blanques i de foc simulades els treballadors, robaven els diners en metàl·lic de les caixes enregistradores i fugien ràpidament en motos sostretes.