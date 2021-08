Una dona ha resultat ferida de caràcter menys greu aquest diumenge al migdia en ser atropellada per un cotxe a Manresa. L'accident ha tingut lloc avui a la una del migdia al carrer Alcalde Armengou quan un turisme conduït per un veí de Manresa de 45 anys ha atropellat una vianant per causes que es desconeixen, segons han informat fonts de la Policia Local de Manresa.

La dona, veïna de Manresa de 46 anys, ha estat atesa en un primer moment pel personal sanitari al lloc dels fets i posteriorment traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. El conductor del turisme ha resultat il·lès.