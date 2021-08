Les fortes tempestes d'ahir dissabte a la nit van fer evacuar un centenar de nens i monitors de dos campaments. Un a Ribes de Freser (Ripollès) i l'altre a Saldes (Berguedà), segons han informat els Bombers de la Generalitat. A Saldes, es van evacuar 16 nens i 6 monitors del campament Molí de Feners també per inundació de la zona de campada. Se'ls va traslladar a l'antiga escola amb vehicles de Bombers i Mossos, i la Creu Roja va proporcionar mantes. A Ribes, l'aiguat va inundar les tendes d'una acampada d'escoltes a la zona de la Roca del Socut. 73 persones d'entre 5 i 28 anys van ser traslladades al pavelló municipal, amb la participació de 2 dotacions de Bombers i Mossos. Els Bombers han fet 176 serveis a tot Catalunya, molts per la caiguda de llamps.

Afectacions a Catalunya pel temporal

Per regions d'emergències, la metropolitana sud (58), la metropolitana nord (49) i Tarragona (38) han estat les tres més afectades per les fortes pluges, acompanyades sovint d'intenses ratxes de vent, aparat elèctric, calamarsa o pedra. D'entre els serveis destacats a la regió d'emergències metropolitana sud hi ha l'ajuda a diversos cotxes atrapats a la Ronda de Mar de Vilafranca del Penedès per una riuada d'aigua. Una dotació de Bombers amb Policia Local van socórrer diverses persones en perill i van balisar la zona, sense més conseqüències.

A Torrelavit (Alt Penedès), la caiguda d'un llamp va deixar sense subministrament elèctric un recinte de caves i els habitatges propers. I a Castellet i la Gornal (Alt Penedès) un altre llamp va caure sobre un transformador elèctric al carrer Londres. Finalment, a Castelldefels (Baix Llobregat), un arbre va caure sobre la catenària del tren al passeig del Ferrocarril i una dotació dels Bombers el va retirar.

A la regió d'emergències metropolitana nord, sobresurten un servei dels Bombers a Ripollet (Vallès Occidental) per retirar un arbre caigut a la C-58. Un motorista hi va topar però sense patir ferides de consideració. A Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental), una branca de grans dimensions amenaçava de caure a l'AP-7, al quilòmetre 114, i una dotació de Bombers es va encarregar de tallar-la i retirar-la. Finalment, a Cerdanyola del Vallès un arbre va caure per l'impacte d'un llamp al passeig d'Horta.

A la regió d'emergències de Tarragona, un altre llamp va caure sobre un magatzem de palla al costat d'una masia a Querol (Alt Camp) i va incendiar-lo. Cinc dotacions de Bombers es van desplaçar a l'incident i van deixar cremar de manera controlada. A Valls, es va desplomar una paret d'un magatzem sobre tres cotxes a la plaça de Catalunya. Cinc dotacions van al lloc en un ensorrament important i s'avisa a les autoritats locals i a l'empresa subministradora d'electricitat.

Els llamps també van ser protagonistes a les regions d'emergències de Girona, Lleida i Centre, amb serveis dels Bombers per sufocar incendis a Lloret de Mar, Vidreres, el Pont de Suert i el Pont de Vilomara. En aquesta última població, el llamp va cremar unes golfes en una casa de la urbanització Marquet Paradís. Cinc dotacions dels Bombers van treballar en l'extinció del foc i van revisar l'estructura de l'edifici amb una càmera tèrmica. No hi va haver ferits.