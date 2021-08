Quatre joves van agredir diumenge un voluntari de Protecció Civil que estava ajudant en les taques l’organització de la Trail Catllaràs, a la Pobla de Lillet. Els nois, d’uns 20 anys i que segons testimonis presentaven símptomes d’anar beguts, feia estona que creaven malestar al lloc on començava la prova esportiva. Els joves anaven en cotxe i intentaven accedir a la zona de la cursa, i per aquest motiu el voluntari els va informar que no hi podien passar, ja que havien de preservar la seguretat dels participants.

Acte seguit, els quatre ocupants del cotxe, que són veïns del municipi, van baixar del vehicle, van insultar i amenaçar al membre de Protecció Civil i, finalment, el van agredir. Altres membres del cos van avisar els Mossos d’Esquadra, que s’hi van desplaçar ràpidament, i van seguir els joves, que van fugir de lloc de l’agressió amb el vehicle. La policia, però, va aconseguir identificar-los.

L’agredit va se traslladat al Centre d’Atenció Primària de Guardiola de Berguedà i li van diagnosticar múltiples contusions. Segons fonts presencials, els autors de l’agressió feia estona que molestaven, tot creant confusió, els conductors que arribaven al poble i que volien anar a la zona habilitada per estacionar.

Protecció Civil lamenta els fets que van tenir lloc en el marc de la Trail Catallaràs i el Consell Comarcal del Berguedà ha expressat, en un comunicat a Twitter, la seva condemna als fets i dona suport a l’agredit, així com a la resta de personal del cos.