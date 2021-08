Les aproximadament 1.670 hectàrees que va afectar l’incendi de l’Anoia i la Conca de Barberà equival aproximadament a la mateixa superfície de bosc que s’ha cremat a les set comarques de l’àmbit de difusió de Regió7 entre els anys 2015 i fins el 2020, segons dades dels Agents Rurals.

Segons les estadístiques d’aquest cos, al llarg d’aquest darrer lustre, a les comarques interiors hi ha hagut un total de 1.632 hectàrees forestals que han patit els efectes de les flames. Es dona la circumstància que gairebé la totalitat d’aquesta superfície es concentra a les comarques del Bages i l’Anoia, que sumen 1566,89 hectàrees devastades pels efectes dels incendis.

I d’entre aquestes dues comarques, la més castigada pels incendis ha estat el Bages on en cinc anys s’hi han cremat un total de 845 hectàrees de massa forestal, seguida de l’Anoia. En aquest cas s’hi han cremat un total de 721 hectàrees.

En ambdues comarques el pitjor any va ser el 2015 amb un incendi que va afectar els municipis fronterers. El foc es va originar en un camp d’Òdena el 5 de juliol i va cremar un miler d’hectàrees afectant el mateix terme municipal d’Òdena però també van cremar zones de boscos i de conreus de Castellolí, el Bruc i Sant Salvador de Guardiola i Castellfollit del Boix, aquests dos darrers municipis ja a la comarca del Bages.

El segon any amb més afectació per incendis va ser el 2017 i de nou, el Bages va ser la comarca central més afectada. A la comarca hi van cremar un total de 323,22 hectàrees. El foc més important d’aquell any es va produir el 22 de juny i va afectar un centenar d’hectàrees a Sant Fruitós de Bages. Pocs dies després, el 5 de juliol, un altre incendi afectava unes 60 hectàrees a Avinyó.

El darrer foc destacat que es va produir entre el 2015 i el 2020 en aquestes comarques cal buscar-lo a l’Anoia. L’incendi va començar el 29 de juliol arran del foc d’un vehicle que circulava per la C-37 a l’alçada de Capellades. Les flames es van propagar ràpidament per la muntanya que hi ha al costat de la carretera encara que finalment la superfície que va resultar afectada va ser de l’entorn un mig centenar d'hectàrees.

Més enllà del Bages i el Berguedà, en aquests últims cinc anys, a la resta de comarques de l’àmbit de Regió7 la superfície cremada per incendis ha estat molt reduïda i només l’Alt Urgell, supera les 20 hectàrees forestals cremades. I per sobre de la xifra de 10 hectàrees, només hi ha la Cerdanya, on en un lustre s’han cremat 17,74 hectàrees de bosc i el Moianès on la xifra és d’11,82.

Finalment, al Berguedà i el Solsonès, s’han quedat per sota de les 10 hectàrees de terreny forestal cremades. Així, a la primera, els incendis d’aquests darrers cinc anys han afectat un total de 8,78 hectàrees forestals mentre que en el cas del Solsonès, la xifra es queda en 5,94 hectàrees de bosc calcinades.