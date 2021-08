Els Bombers han fet dos operatius aquest dimarts per rescatar excursionistes desorientats a Bellver de Cerdanya i a Guardiola de Berguedà. A dos quarts de 3 de la tarda una persona, que es trobava al serrat del Bac, en el terme de Bellver, ha avisat a Emergències perquè estava desorientada. Per aquest servei no s’ha activat l’helicòpter. Les dotacions terrestres dels Bombers que s’hi han desplaçat, han localitzat l’excursionista i l’han portat fins on tenia el vehicle.

Per altra banda, a les 5 de la tarda ha trucat un altre excursionista que feia una ruta a Guardiola de Berguedà, i es trobava a les proximitats del refugi de Sant Jordi, perquè estava desorientat i marejat. En aquest cas Bombers ha activat l’helicòpter, que ha trobat la persona marejada mitja hora després. Finalment l’han dut fins on tenia el vehicle estacionat i com que llavors es trobava bé no ha calgut evacuar-lo a cap centre sanitari.