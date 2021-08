Josep Arola, que l’any 1994 era cap de l’escola de Bombers de la Generalitat i que posteriorment va ser el primer cap de la Regió d’Emergències Centre del mateix cos de bombers, explica que l’incendi de l’Anoia i la Conca de Barberà, «sense mitjans aeris el primer dia, com va passar en els focs de la Catalunya Central del 94, s’hauria fet immens». En aquest sentit Arola recorda que en el gran foc de la Catalunya Central del 1994, el primer dia no hi van anar mitjans aeris i l’endemà, quan l’incendi havia anat creixent, va afectar una serradora de Callús que va generar una densa fumera que va impedir també que els helicòpters poguessin sobrevolar la zona on hi havia flames.

Aquell incendi va ser devastador ja que va acabar cremant un total de 45.000 hectàrees a les comarques del Bages i el Berguedà, on a més es van arribar a ajuntar dos focus diferents, un que va començar a la Serra de Castelltallat, a Sant Mateu de Bages, i un altre a Gargallà, un nucli de Viver i Serrateix, a la comarca del Berguedà.

A més, en aquell moment, a la falta de mitjans aeris, en els focs de fa 27 anys també s’hi afegia que els bombers uns mitjans molt més antiquats que els d’ara. Amb aquelles condicions, Arola creu que l’incendi de fa poc més d’una setmana hauria afectat moltes més de les gairebé 1.700 hectàrees que es van cremar i de fet, abans que quedés perimetrat, s’apuntava que l’incendi tenia un potencial per cremar fins a 5.000 hectàrees.

En els focs de l’any 1.994, a part de la manca de mitjans aeris els primers dies, també es van donar unes condicions meteorològiques extremes tal i com va passar en els dos primers dies del foc de l’Anoia i la Conca de Barberà, en ple pic de calor.

«Un incendi difícil»

Tot i que finalment el foc que es va iniciar el passat 24 de juliol a la tardat ha tingut una afectació molt menor que la del de l’incendi de fa 27 anys, Arola, remarca que «segur que l’incendi de l’Anoia ha estat un foc amb unes grans dificultats per apagar-lo» perquè «era un incendi difícil, amb altes temperatures i amb una capacitat de generació d’energia enorme que a més va crear un núvol piroplàstic i hi va haver molts problemes per apagar-lo».