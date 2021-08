L’Audiència de Barcelona ha condemnat a cinc mesos de presó els tres autors d’una agressió racista que va tenir lloc durant la festa major de Sant Vicenç de Castellet, el 2016. També hauran d’indemnitzar una de les víctimes, un jove colombià, amb 6.000 euros, i la seva parella, de nacionalitat espanyola amb 430 euros. A més, els agressors hauran d’afrontar una multa de 990 euros cadascun d’ells. En el cas hi havia un quart processat que finalment ha resultat absolt de tots els fets.

La investigació policial, a càrrec dels Mossos d’Esquadra, va ser clau per determinar el mòbil xenòfob i racista de l’agressió. Aquest atac es remunta a la matinada del 9 de juliol del 2016 i va tenir lloc a la zona de pavelló municipal i el 4 d’agost, els Mossos d’Esquadra van detenir dos dels presumptes autors de l’agressió.

Segons consta en els fets provats de la sentència, a la qual ha tingut accés Regió7, els condemnats Guillermo H. G., Juan V. i Aroa V. R., juntament amb més persones, es van dirigir al jove de nacionalitat colombiana i que aleshores tenia 19 anys, i li van dir «per ser negre, avui hauria de venir Hitler a matar-te» i tot seguit van marxar del lloc.

Posteriorment, però, un grup més nombrós, entre els quals hi havia els tres acusats, «guiats per una actitud de profund menyspreu a les persones de nacionalitat colombiana i amb ànim de menyscabar la seva integritat física» es van dirigir al jove colombià a qui van fer caure i li van clavar diverses puntades de peu i cops de puny a la cara fins que va aconseguir aixecar-se i fugir. A la seva parella, una menor de 16 anys i de nacionalitat espanyola, també li van clavar diverses puntades de peu per tot el cos. Durant l’agressió a la parella, el grup amb el qual anaven els ara condemnats van proferir diverses expressions com «som nazis i et matarem per ser negre».

Arran d’aquesta agressió xenòfoba, el jove colombià va patir fractures de diversos ossos de la cara, contusió al cap i traumatisme ocular, entre altres lesions. La seva parella també va patir altres ferides menys greus però que també van requerir assistència mèdica.

La sentència és fruit d’un acord entre les parts i recull que els fets són constitutius d’un delicte contra els drets fonamentals d’humiliació, menyspreo o descrèdit contra la dignitat de les persones en concurs amb un delicte contra la integritat moral. També considera els fets com un delicte de lesions i un altre de lesions lleus, tots amb l’agreujant d’abús de superioritat, però amb els atenuants de dilacions indegudes perquè el procés ha estat paralitzat en quatre ocasions. També tenen com a atenuant la reparació del dany, ja que els acusats van dipositar durant el procés judicial 4.730 euros dels 6.430 amb els quals finalment hauran d’indemnitzar les dues víctimes de la seva agressió.

Tot i que els tres agressors han estat condemnats a cinc mesos de presó, no hi hauran d’ingressar sempre que completin el pagament de la totalitat de la indemnització que encara no havien satisfet, no cometin cap delicte en el termini de dos anys i també amb la condició de participar en un programa d’igualtat i no discriminació. A més a més, tenen una ordre d’allunyament de les víctimes i hauran de satisfer de forma proporcional entre ells tres les costes processals. Finalment, la sentència també inhabilita els tres condemnats per exercir en la professió o ofici educatiu, en l’àmbit docent, esportiu i de temps lliure per un període de tres anys i cinc mesos.