Els treballs dels Bombers de la Generalitat per retirar un cartell que amenaçava de caure ha generat gran expectació aquest dimecres a la tarda al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa. L'element decoratiu, en forma de flors, es trobava penjat per un cable al mig del carrer i ha fet falta mobilitzar un camió dels Bombers amb escala per poder-lo retirar. L'incident s'ha resolt sense perill.