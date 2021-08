Un treballador de 28 anys ha mort aquest dijous en una pedrera a Ribera d'Urgellet (Alt Urgell). Els Mossos d'Esquadra han estat alertats aquest matí per un despreniment de terres en les instal·lacions i per què l'empresa no localitzava un dels operaris.

Fins al complex, al quilòmetre 170 de la C-14, a la Vall del Tost, s'hi han traslladat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, tres patrulles de mossos i l'helicòpter i unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els bombers han continuat la recerca retirant l'arena, en un terreny inestable, i poc després l'han localitzat. Els serveis sanitaris han confirmat la mort. El jove era veí d'Oliana.

Agents del grup d'investigació realitzaran atestat i posaran els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell i del Departament d’Empresa i Treball, d’acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.