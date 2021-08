Per segon vespre consecutiu, aquest dijous s'han viscut moments de tensió al carrer de l'Arquitecte Gaudí de Santpedor per la protesta dels veïns contra les molèsties que asseguren que els provoquen tres okupes establerts en un bloc del número 4.

Una cinquantena de persones, xifra similar a la d'ahir, s'han concentrat davant de l'edifici conflictiu i alguns han picat a les finestres. Els okupes s'han encarat amb els veïns i s'han intercanviat insults. La Policia Local i els Mossos d'Esquadra han controlat l'escena, també com van fer 24 hores abans, tot i que avui hi han estat presents amb agents antidisturbis.

Famílies de la zona han explicat a Regió7 que, des de fa més de dues setmanes, els okupes fan soroll de matinada i asseguren que ja fa dies que alerten a la policia sense que aquesta hi trobi una solució. Ahir, tips d’aguantar els sorolls durant la matinada, van decidir sortir al carrer amb les cassoles i per demanar que, d’una vegada per totes, se’n vagin.

A l’immoble hi viu una parella que paga el lloguer. La resta d’habitatges estan buits, tot i que els han obert la porta de dos pisos més. Ahir, els okupes van reaccionar llençant objectes al carrer i ruixant aigua des del pis conflictiu. Precisament la veïna de lloguer que viu al bloc va quedar tota xopa per l’aigua que van llençar i quan volia tornar al seu pis se’ls va trobar a l’escala. Una noia okupa va agredir la llogatera, segons testimonis presencials.