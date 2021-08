Dues persones han estat detingudes aquest dissabte al vespre a Manresa per agents de la Policia Local com a conseqüència d’una baralla a la Plaça Major de la ciutat, segons han confirmat els Mossos d’Esquadra.

Els aldarulls s’haurien produït cap a quarts d’11 de la nit a la mateixa plaça, en un moment en què les terrasses dels bars que hi ha a la zona encara eren plenes de gent. Alertats per la baralla, s’hi van desplaçar membres del cos la Policia Local, i també una dotació dels Mossos d’Esquadra, que tanmateix no van arribar a intervenir perquè ja se n’havien fet càrrec els agents locals. La Policia Local no ha volgut donar més detalls dels fets a l’espera d’emetre un comunicat oficial previst per a aquest dilluns.