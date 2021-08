Dues persones van ser detingudes dissabte al vespre a Manresa per agents de la Policia Local com a conseqüència d’una baralla a la plaça Major.

Els aldarulls es van produir cap a quarts d’11 de la nit a la mateixa plaça, en un moment en què les terrasses dels bars que hi ha a la zona encara eren plenes de gent. Alertats per la baralla, s’hi van desplaçar membres del cos de la Policia Local i també una dotació dels Mossos d’Esquadra, que tanmateix no hi van arribar a intervenir.