Els Mossos d'Esquadra han arrestat a tres persones per robatoris en domicilis de l'Anoia. Es tracta de dos homes, veïns de Rubí (Vallès Occidental) que van intentar robar en un bloc de pisos del centre d'Igualada; i un altre, veí de Cornellà de Llobregat, que ho hauria fet en una casa d'Igualada i una altra del Bruc. En aquest darrer cas, el presumpte autor ha ingressat a presó provisional després de declarar davant del jutge. La investigació segueix oberta i els Mossos no descarten més detencions.

Segons expliquen els Mossos, la primera de les detencions va tenir lloc el 4 d'agost. Durant el matí del 14 d'abril hi va haver dos robatoris: en una casa d'Igualada i una del Bruc. En els dos casos els lladres van saltar la tanca i van forçar una finestra per accedir a l'interior. Van regirar les habitacions i van sostreure joies i diners.

Arran de la investigació, els Mossos van localitzar i detenir, a Barcelona, un dels presumptes autors dels robatoris. El detingut, veí de Cornellà de Llobregat de 27 anys, tenia antecedents. Després de declarar davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona, va ingressar a presó provisional. La investigació continua oberta i, segons el cos policial, no es descarten més detencions.

En paral·lel, la matinada del 5 d'agost els Mossos van rebre l'alerta d'un possible robatori en un garatge del centre d'Igualada. En arribar al lloc, expliquen, van localitzar dos homes que en veure'ls van llençar un objecte a terra. Els agents van comprovar que era una bosseta transparent amb diverses peces de plàstic, les quals habitualment s'utilitzen com a marcadors de domicilis on posteriorment es produeixen robatoris amb força. A més, van escorcollar els homes i el vehicle que portaven, localitzant diverses eines susceptibles de ser utilitzades per cometre robatoris. També van veure que, al voltant del pàrquing, hi havia un bloc de pisos amb la porta principal oberta que tenia marcadors a totes les portes dels pisos.

Arran d'aquests fets la policia va detenir als dos homes, veïns de Rubí de 28 i 32 anys, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a interior de domicili, en grau de temptativa. Els arrestats van passar el dia 6 d'agost a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada.