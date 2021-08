Els Bombers de la Generalitat van apagar ahir una petita revifalla de l’incendi de la Conca de Barberà i l’Anoia a la zona del riu Boix, al flanc dret del foc.

Tres dotacions dels Bombers van sufocar les flames amb l’ajut d’eines manuals.

Tal com informava aquest diari ahir, els Bombers encara no han donat l’incendi oficialment per extingit i continuen vigilant la zona per l’existència de punts calents que puguin originar possibles revifalles.