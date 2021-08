Els clients del Forn Rovira, del barri de la Sagrada Família de Manresa, han de trucar la porta a les tardes per entrar-hi. La mestressa de l’establiment la manté tancada amb clau per temor que li robin, i és que la sensació d’inseguretat és total després de continus furts a la botiga al novembre de l’any passat i un atracament amb una navalla. Va consultar la policia quines mesures havia de prendre, i la resposta va ser tancar la porta. Així ho ha fet i ja fa més de vuit mesos que ha d’anar a obrir-la quan algú es planta davant de l’aparador amb la intenció de comprar pa o brioixeria.

«El primer dia pensava que era una criaturada. Dos nois molt joves van entrar a la botiga i van agafar un paquet de galetes i van fugir. Jo estic darrere del mostrador i no tinc temps de sortir corrents darrera d’ells», explica a aquest diari Carme Rodríguez, dona d’un dels propietaris del forn i que, a més, hi despatxa. Però a aquest primer furt, que va considerar una malifeta d’adolescents, en van seguir d’altres a la mateixa setmana i gairebé cada dia.

Cada cop hi entrava un grup més nombrós que aprofitava quan ella estava despistada o atenent alguna trucada. Però va dir prou i va anar a denunciar els fets als Mossos d’Esquadra.

«Em van dir que no valia la pena portar el cas a la Fiscalia de Menors perquè s’havien endut coses de poc valor i al final no en trauria res. Vaig preguntar a la policia què podia fer i em van respondre que tancar la porta», afirma. I així ho va fer matí i tarda. Quan es va adonar que els autors els furts passaven només a les tardes va començar a obrir als matins, ja que, a més, fins al migdia hi ha una altra treballadora. A part, a aquestes hores el seu marit treu el cap per l’establiment i, per tant, no se sent tan insegura.

Algunes vegades els nois picaven la porta per entrar-hi, però ella els hi negava el pas sota renecs i gestos insultants. Tot i això, Rodríguez es va endur un ensurt encara més gran un matí de finals de novembre. Tenia la porta oberta, i tot dirigint-se de l’obrador al mostrador, es va trobar un home que exhibia una navalla i demanava els diners del caixer.

«Molta gent havia vingut amb bitllets de 50 euros. El segon cop que em va demanar els diners ho va fer amb un to de veu més agressiu», recorda. Va obrir la caixa registradora i se’ls va endur.

Va denunciar els fets, va reconèixer l’autor del robatori en una fotografia facilitada pels agents, i dies després el van detenir, però encara ara, més de vuit mesos després, no s’atreveix a obrir la porta de l’establiment. «Em sap greu perquè jo no hauria de tancar amb clau, però no em sento segura», afirma.