Els Bombers de la Generalitat han actuat aquesta passada nit de dimarts en l'incendi del jardí d'una casa a Olesa. El cos va rebre l'avís a les 20:14 hores de què s'havia originat foc a la parcel·la exterior de l'habitatge número 45 del carrer Santa Oliva. Quatre dotacions es van desplaçar fins al lloc dels fets per extingir les flames, causades per una foguera que no s'havia apagat.