Els Bombers van apagar ahir un petit foc a Gaià. Van rebre l’avís a les 11:39 h del matí i s’hi van desplaçar cinc dotacions. Quan hi van arribar, les flames ja estaven pràcticament apagades per persones que hi havia al lloc ones va declarar el foc. Es van cremar 300 metres quadrats de matolls.