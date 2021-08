Els tiets argentins de la filla de la dona assassinada pel seu marit fa 12 dies a Sant Vicenç de Castellet encara no saben quan es retrobaran amb la menor. La setmana passada demanaven celeritat en els tràmits perquè la nena pogués estar amb els seus parents com més aviat millor, després de perdre els pares en el crim i el suïcidi que van tenir lloc la matinada del 30 de juliol, però asseguren a Regió7 que a hores d’ara encara no saben quan podran estar amb la neboda. La família viu a Argentina, país d’origen del matrimoni, circumstància que dificulta el procés per aconseguir la custòdia.

Els tiets ja han presentat tots els documents que els han demanat i han certificat, a través de l’administració municipal de Glew, la ciutat on viuen, que reuneixen els requisits socioeconòmics per fer-se càrrec de la menor i que l’habitatge on viuen és apte per educar la nena. «Ens desespera la situació», explica Ezequiel Orihuela, un dels tiets de la nena. I és que a part de no saber quan tindran la custòdia, ningú els ha explicat si poden viatjar fins a Catalunya per retrobar-se amb ella. El darrer dia que van parlar-hi per videoconferència va ser divendres i assegura que es troba en bon estat de salut.

Un permís que no arriba

«Necessitem un permís de l’estat espanyol, i de moment no s’han posat en contacte amb nosaltres per anar-hi», afegeix. A part, la família va demanar ajut a les autoritats espanyoles i argentines per anar a buscar la menor, ja que no disposen dels recursos en aquests moments per sufragar les despeses del vol i els costos de l’estada, que aprofitarien per fer els tràmits necessaris durant el temps que correspongui. De fet, van iniciar una campanya per recollir fons amb la finalitat de pagar el viatge a Catalunya si no reben cap a ajut de l’administració per fer front les despeses.

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) va dir a aquest diari que no informaria de cap detall del cas de la nena i, per altra banda, ha estat impossible obtenir una resposta del consolat argentí a Barcelona, malgrat que aquest diari ha intentat sense èxit posar-se en contacte amb el seu responsable en diverses ocasions. Així que no hi ha cap resposta oficial per saber quan pot durar el procés per atorgar la custòdia de la nena als familiars de la mare.

Per altra banda, la família ha estat notificada que, efectivament, les restes del cos carbonitzat a Sant Vicenç són d’Antonella Orihuela, tal i com apuntaven totes les evidències que va trobar la policia. Les proves d’ADN ho evidencien. Es confirma sense dubtes que Orihuela va morir a mans del seu marit, Adrián Emilio Zanoni, també d’Argentina. Vivien des de feia quatre anys a Terrassa, on van tenir la filla. La víctima havia denunciat la parella per maltractaments.