Un conductor que circulava per la carretera que connecta Puigcerdà i la Seu d’Urgell, la N-260, va xocar contra una vaca que estava al mig de la via. Els fets van tenir lloc ahir, pocs minuts abans de dos quarts d’11 del matí, en el terme municipal de Ponts de Bar. Com a conseqüència de la col·lisió l’home va rebre un cop al cap, segons els Bombers. Fins al lloc de l’accident es van desplaçar els efectius d’Emergències, i el SEM el va traslladar fins a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.