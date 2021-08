L’onada de calor que va començar ahir, però que s’ha de notar especialment a partir d’avui, ha comportat la suspensió i la limitació de les activitats a l’entorn natural a la regió central. Al Bages, tots els municipis estan en alerta màxima per l’alt risc d’incendi i per aquest motiu el Govern hi ha prohibit campaments juvenils al bosc o l’ús de maquinària agrícola entre les 10 del matí i les 8 del vespre com a mesura de prevenció. Les restriccions afecten un total de 91 municipis de les comarques de l’àmbit de Regió7.

El termòmetre podria arribar avui als 40 graus centígrads a la regió central, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, i les altes temperatures persistiran fins a principis de la setmana que ve. Fins i tot podrien augmentar els propers dies. De fet, el termòmetre ha de tocar sostre dissabte o diumenge. L’onada de calor no va portar ahir registres excepcionals i la màxima a Manresa va ser de 35,6 graus, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), i de 34,6 a Berga.

No només la totalitat del Bages està en alerta sinó que també ho estan els deu municipis del Moianès, i 26 dels 33 dels que hi ha a l’Anoia. Al Solsonès, tots els pobles del sud de la comarca també tenen el risc més elevat d’incendi, en l’escala amb la que treballen els Agents Rurals i els Bombers, i al Berguedà només n’hi ha tres, Puig-reig, Montmajor i Viver i Serreteix. A l’Alt Urgell i al Baix Llobregat Nord també hi ha municipis on el risc és màxim.

Una altra de les mesures ha estat el tancament dels accessos al Parc Natural de Montserrat, i quatre entorns més de tot el país, tal i com ja va passar el 21 de juliol, quan l’alerta d’incendis també era molt elevada. La roda de premsa ahir del secretari general d’Interior, Oriol Amorós, juntament amb responsables de Bombers, Agents Rurals i Protecció Civil va donar èmfasi a l’excepcionalitat de l’episodi d’altes temperatures i a la necessitat que la ciutadania prengui precaucions per evitar fer activitats en les hores de més calor.

També es limita la circulació motoritzada en l’entorn natural només als residents i a grups de treball que no puguin ajornar la feina. Els casals que pernocten en cases de colònies no poden fer activitats a l’exterior i els càmpings, en principi, no estan afectats perquè, segons el responsable d’Interior, disposen de mesures d’autoprotecció i franges de separació en el bosc. En el conjunt del país, un total de 279 municipis de 24 comarques estan afectats per les directrius de la Generalitat per afrontar l’onada de calor.

Les restriccions han entrat en vigor avui i s’allargaran fins dilluns. Els responsables d’Interior esperen que no s’hagin de prolongar, tot i que caldrà esperar a veure com evoluciona la situació meteorològica. De moment no es preveu que més municipis entrin en la fase màxima d’alerta.

Bombers reforça els efectius de guàrdia per si hi ha focs simultanis

Els parcs de Bombers reforcen els efectius de guàrdia per disposar de més dotacions si es declara més d’un incendi a la vegada en el conjunt de Catalunya. En total, es passarà de 380 efectius diaris a uns 500 a tot el país. Pel que fa la regió central, ahir Bombers no podia concretar en quant augmenten, però l’objectiu és que en els deu parcs que hi ha a les comarques centrals (incloent Osona) hi hagi dos bombers més del que hi sol haver quan hi ha el personal mínim i indispensable.

Per la seva banda, el Consell Comarcal del Bages portarà a terme una tasca, sobretot, informativa, de prevenció a la ciutadania. «Tenim el servei de Protecció Civil comarcal, que si fes falta per alguna cosa, l’activaríem», afirma el president de l’ens, Eloi Hernàndez.

El Consell Comarcal del Berguedà va constituir un comitè de crisi dimarts a la tarda per fer un seguiment de l’onada de calor del que en formen part diferents consellers. El responsable de Medi Ambient, Pep Llamas, explicava ahir a aquest diari que es va avisar als pagesos que llaurin, es va establir contacte amb les ADF i Protecció Civil, i es va alertar als establiments turístics ubicats en àrees forestals que procurin mantenir humit l’entorn tot regant al voltant de les cases. També s’ha activat el sistema de geocalització de masies a la comarca. En els tres municipis on hi ha restriccions no hi ha cap grup d’esplai acampant. Els responsable d’Unió de Pagesos al Bages, Josep Guitart, deia que s’han llaurat els camps.