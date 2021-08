Els Bombers van extingir ahir a la tarda un incendi de vegetació a Santa Maria de Miralles, molt prop del perímetre que es va cremar fa gairebé tres setmanes a l’Anoia i la Conca de Barberà. El foc es va declarar en un torrent entre les carreteres C-37 i la BP-2121 a les 13.09h i s’hi van desplaçar, en un principi, dos hidroavions, dos helicòpter bombarders i un altre de comandament.

A les dues de la tarda, però, només quedava un helicòpter bombarder portant a terme les tasques d’extinció, fet que els Bombers deien al migdia que era una bona senyal perquè creien que amb menys efectius podien fer front a les flames. A part, també s’hi han desplaçat deu dotacions terrestres.

Al final hi van acabar treballant 17 dotacions, durant tota l’estona. En total es van cremar mil metres quadrats, però en un principi els Bombers es van endur un ensurt i és que a la zona cremada de finals de juliol encara hi ha efectius dels Bombers. En el d’ahir, a dos quarts de 3 ja el tenien controlat i el van donar per extingit una hora més tard. L’incendi de fa tres setmanes a l’Anoia a la Conca de Barberà és de, moment, el més important d’aquest estiu.