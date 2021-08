Els Bombers de la Generalitat han apagat aquest divendres al migdia un foc que ha cremat totalment un vehicle i part de la vegetació del voral de l'AP-7 a l'alçada de Martorell.

L'incendi a l'AP-7, que ha afectat un vehicle i part de vegetació del voral de la via a l'alçada del km 173 (Martorell), ja està apagat i estem acabant de remullar la zona.

El cos ha activat dues dotacions per aturar les flames del cotxe, que estava aturat al voral. Arran de l'incident, hi ha almenys 3 quilòmetres de cua a al via en sentit nord. Els Bombers estan acabant de remullar la zona per evitar que l'elevada calor revifi les flames.