Els dos ocupants d’una motocicleta van morir en un accident aquest dijous a la matinada a la carretera C-31 a Palamós. Els fets van tenir lloc al punt quilomètric 326,9 de la C-31 a l’altura de Palamós, sentit sud. Per causes que encara s’estan investigant, una motocicleta va sortir de la via. A conseqüència del xoc, els dos ocupants van morir. Es tracta d’I.C.G., el conductor del vehicle, de 20 anys i veí de Calonge, i d’À.B.V., de 19 anys i veïna de la Seu d’Urgell.

Amb aquestes víctimes, són 83 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 29 de les quals motoristes.