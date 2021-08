L’onada de calor ha dut la temperatura més alta a Manresa dels darrers 34 anys en un mes d’agost. Els 41ºC assolits dijous van ser superats pels 42,5ºC del 1987, segons les dades històriques de l’estació meteorològica de la Culla. De fet, des de llavors és el primer cop que el termòmetre s’enfila més a munt dels 40ºC a l’agost. La dada constata que l’episodi d’altes temperatures està afectant especialment la Catalunya Central, i és que és on s’hi registren les màximes més altes del país.

Des del rècord del 1987 i fins aquest dijous, les màximes més altres registrades en un mes d’agost van ser de 39,6ºC, xifra assolida els anys 2017 i 2019. L’any passat el mercuri del termòmetre es va enfilar als 37 graus.

Els qui sortien a passejar ahir per Manresa no els semblava al migdia i a primera hora de la tarda que el temps donés cap treva, tot i que en el termòmetre es van registrar temperatures que estaven unes dècimes per sota que dijous. Artés va tornar a ser la localitat amb la màxima més alta de Catalunya, i va arribar als 42,6ºC, dues dècimes menys que dijous. Altres poblacions del Bages i l’Anoia van tornar a tenir, per segon dia consecutiu, algunes de les temperatures més altes de tot Catalunya. De fet, Cardona va igualar el registre de dijous i va arribar als 41,5ºC, a Sant Salvador de Guardiola es van assolir els 41,4ºC (dues dècimes menys que dijous) i Castellnou de Bages, 40,7ºC (quatre menys), segons les dades de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya.

A Manresa, a primera hora del matí es podia percebre que el dia no seria tan calorós ja que la mínima va ser de 19,7ºC, més de sis graus per sota que la mínima del dia anterior. Tot i això el termòmetre es va enfilar als 40,1ºC a la capital del Bages, segons el registre de l’Agència Estatal de Meteorologia. Igualada es va quedar una dècima per sota respecte de Manresa, 39,8ºC, i a Berga es van assolir els 37,5ºC, la mateixa xifra que el dia anterior.

Trucant a la població vulnerable

Creu Roja de Manresa ha activat aquests dies el protocol habitual en episodis de meteorologia adversa, sobretot per a la població més vulnerable, i per aquest motiu ha fet una ronda de trucades al centenar de persones que saben que, per les seves condicions socioeconòmiques o per edat, ho poden estar passant més malament.

«Aconsellem sobretot als avis que viuen sols què han de fer i els expliquem, per exemple, que és millor no sortir a determinades hores del dia. Les trucades també serveixen per veure com es troben i, pel que hem anat veient, no hi ha cap usuari que estigui en una situació especialment delicada a causa de la calor», explica a aquest diari la coordinadora de Creu Roja a la ciutat, Olga Macias.

Respecte la població més vulnerable, el grup polític municipal Fem Manresa es va mostrar crític amb l’equip de govern i en un comunicat van dir que «hi ha persones que viuen al carrer i que aquestes tenen dificultats per poder trobar un espai on refugiar-se de les elevades temperatures previstes». El grup polític diu en el mateix comunicat que en aquest municipi hi ha «uns equipaments insuficients» i detallen que la població de Manresa només disposa d’una piscina municipal d’estiu «molt petita», amb una entrada que costa de sis a set euros per dia. Per aquest motiu reclama «una piscina pública, a l’aire lliure i a preus populars», i fan referència a un projecte que havien plantejat fa anys de «fer al parc de l’Agulla una piscina exterior flotant».

Sense cita esportiva

L’organització del Trail del Moixeró que s’havia de celebrar va suspendre la cursa d’aquest 2021. Una decisió «complicada», segons els responsables, que ha estat presa «amb consciència i responsabilitat segons les recomanacions del Govern». Així que no se celebrarà la cursa, una de les cites esportives més importants de l’estiu al Berguedà.

Per altra banda, més municipis de la regió central s’han afegit a la iniciativa d’alguns ajuntaments de facilitar l’accés a la piscina pública. En aquest sentit, Borredà deixarà entrar gratuïtament els usuaris de la piscina durant aquest cap de setmana per alleugerir els efectes de la calor. Berga, Solsona i Súria són altres poblacions que durant aquests dies deixen entrar els usuaris gratuïtament a les piscines o fan algun descompte.

Són algunes de les mesures que estan prenent ajuntaments dels municipis de la Catalunya Central davant les previsions de calor intensa d’aquest cap de setmana, quan es podrien batre temperatures rècords a les comarques de l’interior. Les autoritats demanen a la ciutadania molta precaució.