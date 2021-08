Els Bombers han apagat un foc que s'ha declarat en el pati interior d'un domicili del carrer Laureà Figuerola de Calaf. Els fets han tingut lloc aquest dilluns a dos quarts de 5 de la tarda i fins a l'immoble s'han apropat cinc dotacions de Bombers, que han extingit ràpidament les flames. Un inquilí del pis on s'ha declarat el petit incendi ha hagut de ser atès pel personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que també hi ha anat per si hi havia afectats.