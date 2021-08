Les piscines de Berga han repartit un total de 4.290 tiquets gratuïtament entre els usuaris que s’han apropat a les instal·lacions durant els dies d’onada de calor. L’Ajuntament de la capital berguedana va decidir no cobrar per accedir-hi durant l’episodi de temperatures altes a l’entendre que havia d’oferir la piscina al servei de la ciutadania.

Dissabte i diumenge van ser el dies que s’hi van apropar més usuaris, quan hi van anar 1.040 i 1.260 persones respectivament. Divendres també es van repartir més de mil tiquets.

Berga ha estat un dels municipis de les comarques de la Catalunya Central que han donat accés gratuït o han ofert descomptes als que es volien refrescar a les piscines municipals. Solsona i Súria són altres poblacions on han pres mesures similars, i sobretot s’han vist beneficiades persones grans i nens.

Una decisió que han aprofitat molts banyistes que no es podien desplaçar a rieres i pantans, sobretot del Solsonès, a causa de les restriccions a bona part dels municipis de les comarques centrals per l’alt risc d’incendi. Tot i això, hi hagut entorns naturals on l’accés no estava tancat i s’hi van apropar molta gent el cap de setmana. Va ser el cas de Pedret, a tres quilòmetres de Berga, a on diumenge hi havia unes 200 persones refrescant-se al riu Llobregat, a la zona del pont medieval. A l’embassament de la Baells, empreses que hi fan activitats aquàtiques també van notar un increment important d’usuaris, sobretot turistes que de l’àrea metropolitana que hi van anar a passar el dia o feien una estada en algun càmping del Berguedà.

A Berga, també es van prendre altres mesures excepcionals per combatre la calor, pensant especialment amb les persones més vulnerables. Així, dissabte i diumenge, durant el migdia i la tarda, van habilitar la sala polivalent del Casino, al costat del Teatre Municipal, com a espai de temperatura confortable.