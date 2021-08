Els punts més calorosos de la Catalunya Central, sobretot al Bages i al Solsonès, van experimentar una caiguda acusada de les temperatures. Municipis on els cap de setmana van tenir màximes de 40ºC van veure ahir com el termòmetre baixava prop de 10ºC. Després de l’episodi meteorològic anòmal, la xafogor va tornar a ser l’habitual a la Catalunya Central en un mes d’agost i al migdia i a primera hora de la tarda ja no hi havia l’ambient tòrrid de la setmana passada.

A Solsona es van arribar a valors de 31,1ºC ahir al migdia. Res a veure amb els 40,9ºC de diumenge ni els 41,7ºC de dissabte. Encara al Solsonès, Pinós, municipi que dissabte va batre el seu rècord històric a l’assolir els 40,3ºC, la temperatura ahir era de 28,1ºC, 10,1ºC per sota que el dia anterior. Una baixada similar a la registrada en l’estació meteorològica de Lladurs, passant dels 39,3ºC als 30ºC.

A la comarca del Bages, la davallada de la temperatura s’ha notat especialment a Cardona, on ahir la màxima del termòmetre va baixar en un dia 8,4ºC fins quedar-se en els 31,9ºC. Cal tenir present que aquest poble del nord del Bages va registrar quatre dies seguits temperatures per sobre dels 40ºC. Són municipis que van veure valors extrems el cap de setmana i que en alguns casos van esdevenir rècord, com és el cas del municipi alturgellenc d’Organyà, que va arribar als 42,7ºC dissabte i ahir es va quedar als 31,3ºC, una baixada de 9,1ºC respecte la jornada anterior.

A Manresa, on el pic de l’onada de calor va ser dijous amb 41ºC, segons l’Agència Estatal de Meteorologia, ahir va registrar 34,7ºC, només 2,2ºC per sota. A Berga, es va passar dels 37,3ºC als 30,1ºC,i a Igualada dels 37,5 als 33,8ºC, una oscil·lació tèrmica moderada. La previsió meteorològica indica que avui el termòmetre encara baixarà una mica més, tot i que hi haurà valors molt similars als d’ahir.

Les màximes d’Artés

A Artés, on també va assolir la temperatura màxima dijous, la caiguda ha estat més gradual i ahir el termòmetre es va quedar en els 34,7ºC, tot i que el dia anterior la màxima encara era de 41,1ºC.

El cas d’Artés és destacable perquè dijous i divendres va batre el rècord a Catalunya arribant als 42,8ºC dijous i als 42,6ºC divendres. Dissabte, tot i que no va ser la màxima més elevada del país, es van arribar als 42,4ºC. Artés apareix sovint en els mapes del Servei Meteorològic de Catalunya perquè s’hi registren temperatures extremes a l’estiu i l’hivern, i és que el mesurador és enmig d’unes vinyes per calcular exactament la humitat.