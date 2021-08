Artés esdevé l’autèntic protagonista en els mapes del temps. En la darrera onada de calor, el municipi va superar quatre dies els 40ºC i durant dues jornades s’hi va registrar la màxima més alta del país. No és la primera vegada que el poble del Bages apareix com a l’indret més calorós de Catalunya i és que l’estació meteorològica que mesura la temperatura, situada en un camp de vinyes a prop del cementiri, hi sol registrar els valors més extrems a l’estiu i mínimes destacables a l’hivern.

«Està en unes vinyes, però la temperatura que s’hi registra és representativa de tot el pla de Bages», assegura el berguedà Aleix Serra, del Servei Meteorològic de Catalunya. Per aquest motiu, segons explica, si l’estació estigués enmig del poble «potser variaria unes dècimes, però tindríem un registre molt semblant», i en aquest sentit afegeix: «Tota la plana és bastant similar, amb zones de cultiu, algunes amb vinyes, i sense muntanyes». Per això, assegura, a Sant Fruitós o a Cabrianes la temperatura no varia gaire.

Així que per a Serra, les temperatures extremes que en ocasions s’hi assoleixen és una dada que dibuixa bastant bé la calor de l’estiu a tota aquesta zona de la comarca.

A l’hivern s’hi registren mínimes destacables, sota zero, per les glaçades que hi sol haver en l’horta. Un altre tret de tota la zona. En aquest sentit remarca que, per exemple, al Berguedà, les temperatures de Berga no són representatives de tota l’àrea perquè a llocs propers, com Cal Rosal, el termòmetre assenyala xifres diferents. Al pla de Bages, un altre tret distintiu és la inversió tèrmica, que explica el fred de l’hivern, i Serra afegeix que si l’estació estigués al mig del poble no s’assolirien temperatures tan baixes perquè no s’hi solen recollir les mínimes de l’entorn rural.

L’estació d’Artés es va instal·lar en la vinya de Josep Crusellas per conèixer, precisament, les condicions concretes de l’horta i oferir un servei útil per las agricultors bagencs. Crusellas dona la raó a l’aparell que fa 15 anys el departament d’Agricultura li va instal·lar al terreny que treballa, i que ara forma part de la xarxa del Servei Meteorològic, i assegura que hi feia molta calor la setmana passada. «A part, es passa la informació al DO de Bages i llavors els que tenim vinyes sabem, per exemple, quan hem de sulfatar», afirma a aquest diari. Al poble hi ha curiosos que li demanen per l’estació i que, fins i tot, estan disposats a anar-hi a fer una visita, però assegura que «hi ha poc a veure perquè és una caixa tancada».