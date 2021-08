Un manresà de 24 anys va resultar ferit en ser atropellat per un turisme a Manresa, aquest dimarts a la nit. Segons fonts policials, l'accident va tenir lloc al carrer de Joan Jorba a dos quarts de 10 de la nit, quan un cotxe, conduït per un veí de Manresa de 73 anys, va atropellar un vianant provocant-li ferides de caràcter lleu. El jove va ser atès per personal sanitari al lloc dels fets i posteriorment traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu.