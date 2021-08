La Policia Local de Manresa ha detingut una manresana de 37 anys, sense antecedents, per un presumpte delicte de robatori amb violència en una botiga del carrer Cap del Rec de Manresa. L’autora dels fets hauria entrat a l'establiment amb una gorra, ulleres de sol i un esprai de gas pebre a la mà amb el que va ruixar els ulls de la dependenta. Després va agafar els diners de la caixa i va fugir corrents.

Segons fonts policials, els fets van succeir dimecres a quarts d'una del migdia, al carrer Cap del Rec de Manresa. Un testimoni va avisar els agents de servei de l’ajuntament i un altre va seguir la dona i la va veure entrar en un edifici del carrer Sabateria, aprofitant que sortia una persona de la finca.

Els agents van córrer fins a l'edifici del carrer Sabateria, on van trobar la gorra, les ulleres i l’espai de pebre llençats per terra. La presumpta autora dels fets intentava amagar-se al capdamunt de les escales de l'immoble, on finalment va ser detinguda i acusada de furt amb violència.