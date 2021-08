La Policia Local de Manresa ha detingut aquest dimecres a la nit una terrassenca, veïna de la ciutat, a qui se l'investiga per dos delictes contra la seguretat del trànsit per circular de forma temerària, sense carnet de conduir ni assegurança del vehicle.

Els fets van passar vora la mitjanit, quan una patrulla va aturar un vehicle que circulava a velocitat excessiva al carrer Nou de Santa Clara. Quan l'agent va demanar el permís de circulació a la conductora, aquesta va iniciar la marxa bruscament, obligant l'agent a saltar per no ser atropellat. En aquest moment es va iniciar una persecució durant la qual la conductora va saltar-se diversos semàfors en vermell, va circular per carrers contra direcció, va fer rotondes en sentit contrari i va estar a punt de xocar amb vehicles que circulaven correctament, segons informació policial.

Finalment, el vehicle va poder ser aturat al pàrquing de l'estadi del Congost amb la col·laboració de diverses patrulles del cos policial. Allà els agents van comprovar que la conductora havia perdut tots els punts del carnet, que tenia una privació judicial del permís de conduir fins al juny de 2022, que el vehicle no disposava d'assegurança des del mes d'abril i que no passava l’ITV des de l'any 2019.