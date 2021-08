Un total de nous vehicles dels Bombers i un helicòpter s’han desplaçat aquest dijous a la tarda per apagar un foc a Fonollosa, a l’obaga de la Gabriela. L’incendi s’ha declarat a les 16:05h i se sospita que l’ha originat un llamp, i és que s’estan registrant tempestes localment fortes a diverses poblacions del Bages. A les 5 de la tarda han cremat 150 metres quadrats de matolls i alguns dels vehicles que hi estaven treballant ja estan tornant al parc. Bombers indica que està les flames estan controlades i no aniran a més.

Sis sortides per inundacions

Les precipitacions d’aquest dijous a la tarda al Bages ha portat als Bombers a fer sis sortides, concretament a Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet i el Pont de Vilomara. Petites inundacions de baixos i branques caigudes per la força del vent. No hi ha cap persona ferida. A l'estació meteorològica de Sant Salvador de Guardiola s'ha acumulat 19,3 mm en 30 minuts.