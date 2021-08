Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Manresa de 81 anys, a qui han trobat onze armes de foc, per enviar cartes amb amenaces al president de la Generalitat, Pere Aragonès. Les missives van ser interceptades al Palau de la Generalitat i en elles s'amenaçava amb l'ús d'armes de foc contra el president i altres càrrecs del Govern.

Els investigadors van tenir coneixement el 22 de juny que al Palau de la Generalitat s’havien rebut dos sobres que havien generat sospites, a l’interior dels quals hi havia cartes escrites amb un ordinador adreçades al president de la Generalitat de Catalunya. A les cartes es feia referència a l'ús d'armes contra l'independentisme i contra el mateix president de la Generalitat. Segons detalla La Vanguardia, les cartes anaven signades per 'España, Acción antiindependentista'.

El 23 de juliol, quan la investigació ja estava en curs, va arribar una tercera carta amb un contingut similar al Palau de la Generalitat. En aquesta ocasió les amenaces es concretaven exclusivament contra el president de la Generalitat. Els sobres duien un mata-segells de Manresa (Bages).

La detenció s'ha produït aquest dijous al matí al domicili de l'arrestat, a Manresa, com a presumpte autor d’un delicte d’amenaces amb l’agreujant per cometre el delicte per motius d’antagonisme ideològic . Els agents li han comissat quatre armes curtes i set armes llargues registrades, de les quals disposava de llicència en vigor.

La detenció de l’investigat s'ha deixat sense efecte després de les diligències policials oportunes.