La Policia Local ha detingut un veí de Manresa, de 24 anys, per un presumpte delicte de violència dins l’àmbit familiar. L'acusat hauria agredit la seva parella al mig del carrer i l'hauria amenaçat de mort amb un ganivet.

Els fets haurien tingut lloc a quarts de sis de la tarda d'aquest dimecres al carrer de Francesc Moragas de Manresa, on una patrulla de la Policia Local hi tenia un vehicle aturat per temes de trànsit.

Segons fonts del mateix cos policial, els agents van veure, uns metres més avall del carrer, un grup de persones exaltades i van apropar-s'hi. Allà diversos testimonis van relatar la presumpta agressió i les amenaces que havien presenciat.

Moments abans que la Policia Local intervingués, els testimonis, que eren coneguts de la parella, van interposar-se pel mig per tal d'evitar que l'home seguís agredint a la dona. Finalment, el presumpte autor va ser detingut pels agents.