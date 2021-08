Va enviar tres cartes amenaçadores al president de la Generalitat. L’advertia que, per defensar la unitat d’Espanya, emprarien les armes contra ell i altres càrrecs del Govern. Els sobres duien un mata-segells de Manresa. Per aquest motiu, els Mossos d’Esquadra el van arrestar ahir al matí casa seva, on guarda onze armes de foc, i el van interrogar a la comissaria. L’arrestat és Antonio Luis S. C., de 81 anys i que envia habitualment missives en contra de l’independentisme a diaris i a polítics.

El detingut s’excusa a Regió7 dient que no amenaçava el president sinó que li recordava que «defensarien amb les armes la unitat d’Espanya». La policia li imputa un delicte d’amenaces amb l’agreujant de motius d’antagonisme ideològic, i és que, a més, les cartes portaven la signatura de l’associació que Antonio Luis S. C. presideix des de fa cinc anys, el nom de la qual no deixa dubtes de la ideologia a la qual se circumscriu, Acció «Anti» Independentista de Catalunya.

L’arrestat ha explicat a aquest diari que els agents el van portar a la comissaria i que ahir no va passar a disposició judicial. «Quan em citi el jutge hi aniré», continuava explicant.

Els Mossos d’Esquadra van tenir coneixement el 22 de juny que al Palau de la Generalitat s’havien rebut dos sobres que havien generat sospites, a l’interior dels quals hi havia cartes escrites amb ordinador adreçades a Pere Aragonès amb un contingut clarament amenaçador. La investigació va permetre determinar la identitat de l’autor de les missives i la seva localització a la capital del Bages.

A l’hora de parlar, Antonio Luis S.C. utilitza la primera persona del plural perquè assegura que a l’associació que presideix hi ha més membres. L’activitat que se li coneix a ell, en nom de l’entitat, és la d’enviar cartes carregant contra l’independentisme a diaris i polítics. Precisament, un mes abans de l’1-O, el 2017, aquest veí de Manresa va enviar-ne una al llavors president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, en el qual li sol·licitava «l’autorització per mantenir un enfrontament armat contra els independentistes perquè no volem que sigui Espanya contra Catalunya, sinó que això ha de ser entre catalans i catalans independentistes».

Preguntat per què guarda tantes armes de foc a casa, Antonio Luis S. C. respon que sempre n’ha tingut perquè bona part de la seva vida ha practicat el tir i ha estat aficionat a la caça, i afegeix que té totes les llicències en regla. Segons explica a aquest diari, a part de l’entitat que va crear, amb anterioritat mai no ha format part de cap altre associació ni partit polític. De jove havia exercit de mecànic i de més gran havia estat al capdavant d’una fàbrica on produïen colònia.